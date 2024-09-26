Обстрелы Херсонской области 26 сентября — россияне били по области КАБами

Последствия обстрела Херсона. Архивное фото: t.me/olexandrprokudin

Российские оккупационные войска за последние сутки обстреляли разным типом вооружения, в частности, управляемыми авиационными бомбами 25 населенных пунктов Херсонской области и сам Херсон. В результате атак врага погибли два человека, еще 14 получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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По словам Мрочко, оккупанты за последние сутки ударили по Херсонской городской территориальной громаде десять раз. Повреждения зафиксировали в Херсоне, Антоновке, Зимовнике, Камышанах.

В частности, повреждены пять многоэтажек, четыре частных дома и гражданский автомобиль.

Кроме того, за прошедшие сутки россияне атаковали громаду из авиации. Так, два КАБа были выпущены на Херсон, два — в район Зеленовки, два — в район Приднепровского, два — на Антоновку и еще два — на Садовое.

"В одном из тамошних садовых обществ в результате авиаудара получили ранения два человека — 78-летняя женщина и 82-летний мужчина. Сейчас они в больнице", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Романа Мрочко

В то же время Прокудин рассказал, что за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 25 населенных пунктов области и Херсон.

"Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры, админздание, заведение культуры и медицинские учреждения, сельхозпредприятия и магазины; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе девять многоэтажек и 20 частных домов. Также оккупанты повредили сотовую башню, газопровод, складское помещение, гаражи, сельхозтехнику, служебный и частные автомобили", — сказал глава ОВА.

По его словам, из-за российской агрессии два человека погибли, еще 14 — получили ранения.

Скриншот сообщения Александра Прокудина

Напомним, в ночь на 26 сентября российские захватчики атаковали Украину ударными дронами и управляемыми авиационными ракетами. ПВО сбила четыре ракеты и 66 "шахедов".

В частности, под ударом оказалось Прикарпатье. В результате обстрела центральная часть Ивано-Франковска осталась без света. Также захватчики атаковали Киев.