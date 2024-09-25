Бої за Вугледар — британська розвідка попередила про просування російських військ

Російські війська. Фото: росЗМІ

Російські загарбники просунулись у районі Вугледара. Ймовірно, вони хочуть оточити місто з трьох сторін.

Про це йдеться у дайджесті розвідки Великої Британії.

Читайте також:

Вугледар під загрозою

Аналітики розвідки вважають, що Росія прагне оточити Вугледар. Бої триватимуть й надалі, щоб прорвати українську укріплену ділянку лінії фронту.

"Існує велика ймовірність, що російські сили зараз загрожують місту з трьох сторін. Вони вже ведуть бої за околиці міста, проти яких Росія здійснювала повторні атаки з 2022 року. Імовірно, що російські сили продовжуватимуть чинити тиск на цю сильно укріплену ділянку лінії протягом наступного тижня". — йдеться у звіті.

Повідомлення Британської розвідки. Фото: скриншот

Окупанти просуваються на кількох напрямках

Крім того, тривають інтенсивні бої у центральній частині Донецької області, зокрема на східній половині Торецька та трохи південніше Покровська. Російські війська просуваються, проте, у розвідці вказали на нюанс, який заважає робити це Кремлю швидшими темпами.

"Вони досягли повільного прогресу навколо Часового Яру. Імовірно, російські війська атакують кілька цілей одночасно, щоб розтягнути українські сили. Однак це також завадило Росії зосередити війська на одній точці лінії фронту для досягнення більш значного ефекту", — пояснили розвідники.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ назвали напрямки, де точаться інтенсивні бої. Також військові експерти оцінили ситуацію на фронті та назвали ймовірний сценарій стратегії російських військ на осінь.