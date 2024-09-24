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Ворог активно атакує на Курахівському та Покровському напрямках — звіт Генштабу

24 вересня 2024 02:47
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На Покровському та Курахівському напрямках складна ситуація, звітує Генштаб ЗСУ
Артилеристи ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Сили оборони України продовжують відбивати атаки окупаційних військ на всіх напрямках. Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається напруженою. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Що відбувається на фронті

Противник веде активні наступальні дії, намагаючись покращити тактичне положення, наші захисники завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці.

За минулу добу відбулося 125 бойових зіткнень. По території України держава-терорист завдала чотири ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, 55 авіаційних ударів, скинувши при цьому 76 КАБ.

На Харківському напрямку російські війська намагаються потіснити наші підрозділи в районах Липців та Тихого, поблизу останнього триває бій. Українським захисникам на цьому напрямку вдалося ліквідувати та поранити 47 окупантів, знищити один танк, 13 артилерійських систем, 41 БпЛА, чотири одиниці автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки.

На Лиманському напрямку за день російські війська 19 разів атакували українських захисників в районах Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Макіївки, Діброви, Торського та Дронівки. Бої продовжуються у двох локаціях.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутись поблизу Калинівки, Кліщіївки, Білої Гори та Предтечиного. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку, де окупанти за підтримки авіації 15 разів атакували наші позиції поблизу Дачного, Торецька та Неліпівки, дев’ять боєзіткнень вже завершені. Бої тривають поблизу Торецька.

Основні зусилля ворог спрямовує в напрямку Покровська. Тут, впродовж дня, агресор 30 разів атакував в районах Воздвиженки, Маринівки, Миролюбівки, Новоторецького, Миколаївки, Новогродівки, Журавки, Красного Яру та Зеленого Поля. 

На Курахівському напрямку на цей час доби наші захисники відбили 21 ворожу спробу атакувати наші позиції. Загарбники намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Українська. Бої не вщухають, на даний час триває три бойових зіткнення.

На Времівському напрямку сьогодні агресор вісім разів намагався штурмувати передній край оборони в напрямку Павлівки та Вугледару. Українські воїни зупинили п’ять атак противника, ще три атаки тривають.

На Оріхівському напрямку відбулося одне безуспішне для ворога бойове зіткнення неподалік Новоандріївки. 

На Придніпровському напрямку ворог провів два невдалі штурми, отримав відсіч.

російські війська ЗСУ Генштаб ЗСУ фронт ситуація на фронті

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