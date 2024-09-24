На Покровском и Кураховском направлениях сложная ситуация, сообщает Генштаб ВСУ

Артиллеристы ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают отражать атаки оккупационных войск по всем направлениям. Ситуация в Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Что происходит на фронте

Противник ведет активные наступательные действия, пытаясь улучшить тактическое положение, наши защитники наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.

За минувшие сутки произошло 125 боевых столкновений. По территории Украины государство-террорист нанесло четыре ракетных удара с применением четырех ракет, 55 авиационных ударов, сбросив при этом 76 КАБ.

На Харьковском направлении российские войска пытаются потеснить наши подразделения в районах Липцев и Тихого, вблизи последнего идет бой. Украинским защитникам на этом направлении удалось ликвидировать и ранить 47 окупантов, уничтожить один танк, 13 артиллерийских систем, 41 БпЛА, четыре единицы автомобильной и пять единиц специальной техники.

В Лиманском направлении за день российские войска 19 раз атаковали украинских защитников в районах Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Макеевки, Дибровы, Торского и Дроновки. Бои продолжаются в двух локациях.

На Краматорском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Калиновки, Клищиевки, Белой Горы и Предтечиного. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении, где оккупанты при поддержке авиации 15 раз атаковали наши позиции вблизи Дачного, Торецкого и Нелиповки, девять боеприкосновений уже завершены. Бои продолжаются вблизи Торецкого.

Основные усилия враг направляет в направлении Покровска. Здесь в течение дня агрессор 30 раз атаковал в районах Воздвиженки, Мариновки, Миролюбовки, Новоторецкого, Николаевки, Новогродовки, Журавки, Красного Яра и Зеленого Поля.

На Кураховском направлении к настоящему времени наши защитники отбили 21 вражескую попытку атаковать наши позиции. Захватчики пытались продвинуться вблизи Цукуриного, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Украинской. Бои не утихают, в настоящее время продолжаются три боевых столкновения.

На Времевском направлении сегодня агрессор восемь раз пытался штурмовать передний край обороны в направлении Павловки и Угледара. Украинские воины остановили пять атак противника, еще три атаки продолжаются.

На Ореховском направлении произошло одно безуспешное для врага боевое столкновение недалеко от Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг провел два неудачных штурма, получил отпор.