Бои за Угледар — британская разведка предупредила о продвижении российских войск

Российские войска. Фото: росСМИ

Российские захватчики продвинулись в районе Угледара. Вероятно, они хотят оцепить город с трех сторон.

Об этом говорится в дайджесте разведки Великобритании.

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Угледар под угрозой

Аналитики разведки считают, что Россия стремится окружить Угледар. Бои будут продолжаться, чтобы прорвать украинский укрепленный участок линии фронта.

"Существует большая вероятность, что российские силы сейчас угрожают городу с трех сторон. Они уже ведут бои за окраины города, против которых Россия совершала повторные атаки с 2022 года. Вероятно, что российские силы будут продолжать оказывать давление на этот сильно укрепленный участок линии в течение следующей недели", — говорится в отчете.

Сообщения Британской разведки. Фото: скриншот

Оккупанты продвигаются по нескольким направлениям

Кроме того, продолжаются интенсивные бои в центральной части Донецкой области, в частности на восточной половине Торецка и чуть южнее Покровска. Российские войска продвигаются, однако в разведке указали на нюанс, мешающий делать это Кремлю более быстрыми темпами.

"Они добились медленного прогресса вокруг Временного Яра. Вероятно, российские войска атакуют несколько целей одновременно, чтобы растянуть украинские силы. Однако это также помешало России сосредоточить войска на одной точке линии фронта для достижения более значительного эффекта", — объяснили разведчики.

Напомним, в Генштабе ВСУ назвали направления, где идут интенсивные бои. Также военные эксперты оценили ситуацию на фронте и назвали вероятный сценарий стратегии российских войск на осень.