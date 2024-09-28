Кадры разрушенного Торецкой — в МВД обнародовали видео из дрона

Остались руины — в МВД показали жуткие кадры, во что РФ превратила Торецк
В Торецке не прекращаются боевые действия. ВСУ пытаются удержать наступление российских войск на город. Однако уже сотни домов превратились в руины и пепелище.
Пресс-служба МВД поделилась видео, как выглядит уничтоженный россиянами Торецк с высоты птичьего полета.
Торецк превратился в руину
Торецк в результате интенсивных боев усеян развалинами домов. По городу горят сильнейшие пожары. Бойцы бригады "Лють" показали, что происходит в уничтоженном украинском городе по состоянию на сентябрь.
На кадрах с высоты птичьего полета видно, что в городе практически не осталось уцелевших домов.
Видео показывает, как жилые районы в Торецке превратились в свалку из руин домов.
Целые кварталы, где когда-то бурлила жизнь, усеяны грудами камней.
Напомним, недавно британская разведка предупредила о рисках оцепления Угледара российскими войсками. Там отметили, что в Торецке продолжаются бои. А в начале сентября аналитики Института изучения войны отмечали, что оккупанты якобы продвинулись в Торецке. Капрал штурмовой бригады "Лють" рассказал, каковы на самом деле бои в Торецке с оккупантами.
Читайте Новини.LIVE!