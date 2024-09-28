Кадры разрушенного Торецкой — в МВД обнародовали видео из дрона

Обгоревшие уничтоженные многоэтажки в Торецке. Фото: скриншот

В Торецке не прекращаются боевые действия. ВСУ пытаются удержать наступление российских войск на город. Однако уже сотни домов превратились в руины и пепелище.

Пресс-служба МВД поделилась видео, как выглядит уничтоженный россиянами Торецк с высоты птичьего полета.

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Торецк превратился в руину

Торецк в результате интенсивных боев усеян развалинами домов. По городу горят сильнейшие пожары. Бойцы бригады "Лють" показали, что происходит в уничтоженном украинском городе по состоянию на сентябрь.

Разрушена многоэтажка в Торецке. Фото: скриншот

На кадрах с высоты птичьего полета видно, что в городе практически не осталось уцелевших домов.

Торецк в дыму. Фото: скриншот

Видео показывает, как жилые районы в Торецке превратились в свалку из руин домов.

Что осталось от одного из жилых кварталов в Торецке. Фото: скриншот

Дома горят в Торецке. Фото: скриншот

Целые кварталы, где когда-то бурлила жизнь, усеяны грудами камней.

Дома в Торецке превращаются в груду мусора и обломков. Фото: скриншот

Дом в Торецке. Фото: скриншот

Напомним, недавно британская разведка предупредила о рисках оцепления Угледара российскими войсками. Там отметили, что в Торецке продолжаются бои. А в начале сентября аналитики Института изучения войны отмечали, что оккупанты якобы продвинулись в Торецке. Капрал штурмовой бригады "Лють" рассказал, каковы на самом деле бои в Торецке с оккупантами.