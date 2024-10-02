ВСУ вышли из Угледара — появилось официальное сообщение

Руины Угледара. Фото архивное: Национальная полиция Украины

В Вооруженных силах Украины официально подтвердили выход из Угледара. В ОСУВ "Хортица" сообщили, что враг сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, истощивших оборону подразделений ВСУ.

Об этом сообщает официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица") в Telegram.

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В пресс-службе отметили, что российская армия направила свои резервы для фланговых ударов, истощивших оборону подразделений ВСУ. В результате возникла угроза окружения города вражескими войсками.

Чтобы избежать потерь личного состава и боевой техники ВСУ приняли следующее решение:

"Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятие положения для дальнейших действий", — говорится в сообщении.

Уведомление о выходе из Угледара. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 1 октября, интерактивная карта боевых действий в Украине Deepstate пока зал , который русские войска захватили Угледар. Также о приближении войск к городу предупреждал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Западные СМИ заявляли, что сотни украинских военных якобы оказались в ловушке в Угледаре. Также военные 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев в комментарии Общественному вторнику, 1 октября заявили, что российские войска не захватили полностью Угледар, мол, населенный пункт большей частью под их контролем оккупантов, но не вполне.