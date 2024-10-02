Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow ВСУ подтвердили выход из Угледара arrow

ВСУ подтвердили выход из Угледара

2 октября 2024 12:54
Анастасия Постоенко - Редактор
ВСУ вышли из Угледара — появилось официальное сообщение
Руины Угледара. Фото архивное: Национальная полиция Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

В Вооруженных силах Украины официально подтвердили выход из Угледара. В ОСУВ "Хортица" сообщили, что враг сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, истощивших оборону подразделений ВСУ.

Об этом сообщает официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица") в Telegram.

Читайте также:

Почему ВСУ вышли из Угледара

В пресс-службе отметили, что российская армия направила свои резервы для фланговых ударов, истощивших оборону подразделений ВСУ. В результате возникла угроза окружения города вражескими войсками.

Чтобы избежать потерь личного состава и боевой техники ВСУ приняли следующее решение:

"Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятие положения для дальнейших действий", — говорится в сообщении.

null
Уведомление о выходе из Угледара. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 1 октября, интерактивная карта боевых действий в Украине Deepstate пока   зал , который русские войска захватили Угледар. Также о приближении войск к городу предупреждал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.   

Западные СМИ заявляли, что сотни украинских военных якобы оказались в ловушке в Угледаре. Также военные 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев в комментарии Общественному вторнику, 1 октября заявили, что российские войска не захватили полностью Угледар, мол, населенный пункт большей частью под их контролем оккупантов, но не вполне.

российские войска ВСУ Хортица оккупанты Угледар

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

13:38 В Украине 1 гривну можно продать за тысячу долларов — как выглядит монета

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

13:30 Тысячи гривен — известный блоггер расспросил Садового о стоимости его одежды

13:22 Мобилизация ограниченно пригодных — одесский юрист указал важный нюанс

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

13:22 РФ ударила по Угледару самым мощным неядерным боеприпасом в мире — видео

13:15 Хасиды съехались в Умань на Рош ха-Шана — фоторепортаж Новини.LIVE

13:11 Под КГГА прошел митинг относительно укрытий в столице и других городах

13:06 В рамках проекта "Право на семью" в Боярке открыли Центр социальных служб

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

13:38 В Украине 1 гривну можно продать за тысячу долларов — как выглядит монета

13:30 Тысячи гривен — известный блоггер расспросил Садового о стоимости его одежды

13:22 Мобилизация ограниченно пригодных — одесский юрист указал важный нюанс

13:22 РФ ударила по Угледару самым мощным неядерным боеприпасом в мире — видео

13:15 Хасиды съехались в Умань на Рош ха-Шана — фоторепортаж Новини.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

13:11 Под КГГА прошел митинг относительно укрытий в столице и других городах

13:06 В рамках проекта "Право на семью" в Боярке открыли Центр социальных служб

13:00 В Польше изменили правила оказания помощи украинцам — новые требования

12:54 ВСУ подтвердили выход из Угледара

12:52 Проехать в Молдову через Паланку на Одесчине сегодня не удастся — причины

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

Text

10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

08:00 Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2024
Text

22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — актриса Хильская поделилась историей о потере любимого на войне

Text

18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

Text

18:11 Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября