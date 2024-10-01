Військові спростували чутки про захоплення Вугледару

Руйнування в Вугледарі. Фото: Павло Кириленко

Місто Вугледар Донецької області не перебуває повністю під контролем російських військ. Проте більша частина міста вже під російським контролем.

Про це повідомила військові 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців у коментарі Суспільному вівторок, 1 жовтня.

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Двоє військовослужбовців 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців підтвердили, що на вечір 1 жовтня частина території Вугледара залишається під контролем Сил оборони. Вони зазначили, що більша частина міста вже під російським контролем.

"Наказу про вихід з міста бригада не отримувала", — заявили військові.

Нагадаємо, карта DeepState повідомляла, що російські загарбники у вівторок, 1 жовтня, захопили Вугледар Донецької області.

Раніше Філашкін повідомляв, що росіяни наближаються до центра Вугледара.