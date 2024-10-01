Військові спростували чутки про захоплення Вугледару

В ЗСУ спростували чутки про повне захоплення Вугледара
Місто Вугледар Донецької області не перебуває повністю під контролем російських військ. Проте більша частина міста вже під російським контролем.
Про це повідомила військові 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців у коментарі Суспільному вівторок, 1 жовтня.
Спростування інформації про захоплення Вугледара
Двоє військовослужбовців 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців підтвердили, що на вечір 1 жовтня частина території Вугледара залишається під контролем Сил оборони. Вони зазначили, що більша частина міста вже під російським контролем.
"Наказу про вихід з міста бригада не отримувала", — заявили військові.
Нагадаємо, карта DeepState повідомляла, що російські загарбники у вівторок, 1 жовтня, захопили Вугледар Донецької області.
Раніше Філашкін повідомляв, що росіяни наближаються до центра Вугледара.
Читайте Новини.LIVE!