Военные опровергли слухи о захвате Угледара

Разрушение в Угледаре. Фото: Павел Кириленко

Город Угледар Донецкой области не находится полностью под контролем российских войск. Однако большая часть города уже под российским контролем.

Об этом сообщила военный 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев в комментарии Общественному вторнику, 1 октября.

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Опровержение информации о захвате Угледара

Два военнослужащих 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев подтвердили, что к вечеру 1 октября часть территории Угледара остается под контролем Сил обороны. Они отметили, что большая часть города уже находится под российским контролем.

"Приказа о выходе из города бригада не получала", — заявили военные.

Напомним, карта DeepState сообщала, что российские захватчики во вторник, 1 октября, захватили Угледар Донецкой области.

Ранее Филашкин сообщал, что россияне приближаются к центру Угледара.