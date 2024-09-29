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Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю та назвав кількість тижневих атак

29 вересня 2024 13:05
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Удар по Запоріжжю 29 вересня — Зеленський зробив заяву
Наслідки російського удару по Запоріжжю 29 вересня. Фото: Запорізька ОВА
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Внаслідок удару росіян по Запоріжжю 29 вересня було пошкоджено житлові будинки, міську інфраструктуру та залізницю. Наразі відомо про 13 постраждалих.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Удар по Запоріжжю 29 вересня

У неділю, 29 вересня, російські війська атакували Запоріжжя авіабомбами. Внаслідок удару по місту пошкоджені житлові будинки, в одному із них зруйнований під'їзд. Повідомляється, що також пошкоджено міську інфраструктуру та залізницю.

За словами Зеленського, поранення отримали 13 людей, двох вдалося врятувати з-під завалів. 

"Я дякую всім службам, які оперативно відреагували й надали необхідну допомогу людям. Зараз ще триває розбір завалів", — написав глава держави.

Президент наголосив, що за останній тиждень росіяни застосували майже 900 авіаційних бомб, більш ніж 300 "шахедів" і понад 40 ракет.

"Цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу — єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на Росію за війну", — заявив Зеленський.

Нагадаємо,  голова Запорізької ОВА Іван Федоров  заявив, що ворог скинув десять авіабомб на Запоріжжя. Руйнування зафіксували у трьох районах міста.

У ніч проти 29 вересня російські війська атакували Україну 22 ударними безпілотниками типу "Шахед". Сили оборони України знищили 15 ворожих цілей у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях.

Володимир Зеленський Запоріжжя обстріли війна в Україні поранення авіабомба

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