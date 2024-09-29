Удар по Запоріжжю 29 вересня — Зеленський зробив заяву

Наслідки російського удару по Запоріжжю 29 вересня. Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок удару росіян по Запоріжжю 29 вересня було пошкоджено житлові будинки, міську інфраструктуру та залізницю. Наразі відомо про 13 постраждалих.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Удар по Запоріжжю 29 вересня

У неділю, 29 вересня, російські війська атакували Запоріжжя авіабомбами. Внаслідок удару по місту пошкоджені житлові будинки, в одному із них зруйнований під'їзд. Повідомляється, що також пошкоджено міську інфраструктуру та залізницю.

За словами Зеленського, поранення отримали 13 людей, двох вдалося врятувати з-під завалів.

"Я дякую всім службам, які оперативно відреагували й надали необхідну допомогу людям. Зараз ще триває розбір завалів", — написав глава держави.

Президент наголосив, що за останній тиждень росіяни застосували майже 900 авіаційних бомб, більш ніж 300 "шахедів" і понад 40 ракет.

"Цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу — єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на Росію за війну", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що ворог скинув десять авіабомб на Запоріжжя. Руйнування зафіксували у трьох районах міста.

У ніч проти 29 вересня російські війська атакували Україну 22 ударними безпілотниками типу "Шахед". Сили оборони України знищили 15 ворожих цілей у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях.