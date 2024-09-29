Росіяни скинули КАБи на Запоріжжя — Федоров показав фото наслідків

Рятувальні роботи. Фото: Іван Федоров

Унаслідок чергової масованої атаки російських військ на Запоріжжя під ударом опинилися житлові будинки. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram в неділю, 29 вересня.

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Росіяни вдарили по житловій багатоповерхівці та приватних будинках. Окупанти скинули 10 авіабомб на місто. Руйнування зафіксували у трьох района міста.

"Руйнування зафіксували у Шевченківському, Комунарському, та Олександрівському районах. Наразі відомо про одну зруйновану багатоповерхівку, а також 15 приватних будинків. Також у 15 багатоповерхівках повилітали вікна та двері", — сказав Федоров.

Зруйнована багатоповерхівка. Фото: Іван Федоров

За його словами, одна жінка перебуває під завалами. Всього відомо про шістьох поранених.

"Двоє осіб госпіталізовані до лікарні", — додав голова ОВА.

Мешканці зруйнованого будинку. Фото: Іван Федоров

Федоров наголосив, що через обстріл є зміни у курсуванні поїздів.

"Через масовану атаку та пошкодження змінено рух поїздів на станціях Запоріжжя", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару пошкоджено автотранспорт. Фото: Іван Федоров

Припарковані автівки вигоріли вщент. Фото: Іван Федоров

Зруйнований під'їзд будинку. Фото: Іван Федоров

Нагадаємо, 29 вересня росіяни здійснили масовану атаку наЗапоріжжя. Влучили у житлову забудову.

А 28 вересня армія Росії завдала подвійного удару по лікарні та житловому сектору у Сумах. Противник застосував безпілотники.