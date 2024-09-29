Росіяни скинули КАБи на Запоріжжя — Федоров показав фото наслідків

Федоров показав наслідки російських ударів по Запоріжжю — фото
Унаслідок чергової масованої атаки російських військ на Запоріжжя під ударом опинилися житлові будинки. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram в неділю, 29 вересня.
Наслідки російського удару по Запоріжжю
Росіяни вдарили по житловій багатоповерхівці та приватних будинках. Окупанти скинули 10 авіабомб на місто. Руйнування зафіксували у трьох района міста.
"Руйнування зафіксували у Шевченківському, Комунарському, та Олександрівському районах. Наразі відомо про одну зруйновану багатоповерхівку, а також 15 приватних будинків. Також у 15 багатоповерхівках повилітали вікна та двері", — сказав Федоров.
За його словами, одна жінка перебуває під завалами. Всього відомо про шістьох поранених.
"Двоє осіб госпіталізовані до лікарні", — додав голова ОВА.
Федоров наголосив, що через обстріл є зміни у курсуванні поїздів.
"Через масовану атаку та пошкодження змінено рух поїздів на станціях Запоріжжя", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 29 вересня росіяни здійснили масовану атаку наЗапоріжжя. Влучили у житлову забудову.
А 28 вересня армія Росії завдала подвійного удару по лікарні та житловому сектору у Сумах. Противник застосував безпілотники.
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