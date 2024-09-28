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Зеленський відреагував на обстріл Сум та назвав нову кількість загиблих — фото

28 вересня 2024 12:08
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Сум 28 вересня — Зеленський відреагував на атаку РФ по лікарні
Наслідки російського обстрілу Сум 28 вересня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий обстріл Сум 28 вересня. Російські війська завдали удару по одній із лікарень міста.

Про це український лідер написав у Telegram.

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За словами глави держави, наразі відомо про вісьмох загиблих та 11 поранених. Із лікарні загалом евакуювали 113 пацієнтів. На місці удару триває рятувальна операція.

Обстріл Сум 28 вересня
Наслідки російського обстрілу Сум 28 вересня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Окупанти атакували лікарню в Сумах 28 вересня
Наслідки російського обстрілу Сум 28 вересня. Фото: ДСНС
Атака РФ на Суми 28 вересня
Наслідки російського обстрілу Сум 28 вересня. Фото: ДСНС

"Усім у світі, хто говорить про цю війну, варто звертати увагу, куди бʼє Росія. Вони воюють з лікарнями, цивільними обʼєктами, життями людей. Примусити Росію до миру може лише сила. Мир через силу — тільки це єдиний правильний шлях. Дякую всім, хто допомагає нам на цьому шляху", — додав Зеленський.

Обстріл лікарні в Сумах 28 вересня
Наслідки російського обстрілу Сум 28 вересня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Удар окупантів по лікарні в Сумах 28 вересня
Наслідки російського обстрілу Сум 28 вересня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 вересня армія Росії завдала подвійного удару по лікарні та житловому сектору у Сумах. Противник застосував безпілотники.

Згодом волонтери та журналісти опублікували кадри перших хвилин після російського удару.

Володимир Зеленський війна Україна Суми обстріли президент

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