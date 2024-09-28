Обстріл Сум 28 вересня — Зеленський відреагував на атаку РФ по лікарні

Зеленський відреагував на обстріл Сум та назвав нову кількість загиблих — фото
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий обстріл Сум 28 вересня. Російські війська завдали удару по одній із лікарень міста.
Про це український лідер написав у Telegram.
Реакція Зеленського на обстріл Сум
За словами глави держави, наразі відомо про вісьмох загиблих та 11 поранених. Із лікарні загалом евакуювали 113 пацієнтів. На місці удару триває рятувальна операція.
"Усім у світі, хто говорить про цю війну, варто звертати увагу, куди бʼє Росія. Вони воюють з лікарнями, цивільними обʼєктами, життями людей. Примусити Росію до миру може лише сила. Мир через силу — тільки це єдиний правильний шлях. Дякую всім, хто допомагає нам на цьому шляху", — додав Зеленський.
Нагадаємо, 28 вересня армія Росії завдала подвійного удару по лікарні та житловому сектору у Сумах. Противник застосував безпілотники.
Згодом волонтери та журналісти опублікували кадри перших хвилин після російського удару.
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