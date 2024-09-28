Російський удар по Сумах 28 вересня — фото наслідків

Наслідки російського обстрілу Сум 28 вересня. Фото: t.me/UA_National_Police

Армія Росії завдала подвійного удару по лікарні та житловому сектору у Сумах. Противник застосував безпілотники.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у суботу, 28 вересня.

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Наразі на місці атаки працюють поліцейські – слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та всі профільні служби.

Наслідки російського обстрілу Сум 28 вересня. Фото: t.me/UA_National_Police

Наслідки російського обстрілу Сум 28 вересня. Фото: t.me/UA_National_Police

"Правоохоронці скеровують людей у безпечні місця, дістають з-під завалів поранених, медики надають домедичну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Сум 28 вересня. Фото: t.me/UA_National_Police

Правоохоронці на місці обстрілу. Фото: t.me/UA_National_Police

Триває пошуково-рятувальна операція.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи у Сумах лунали зранку 28 вересня. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ударних безпілотників.

Згодом стало відомо, що окупанти двічі обстріляли медичний заклад. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.