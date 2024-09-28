Російський удар по Сумах 28 вересня — фото наслідків

Обстріл лікарні в Сумах — у Нацполіції опублікували фото наслідків
Армія Росії завдала подвійного удару по лікарні та житловому сектору у Сумах. Противник застосував безпілотники.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у суботу, 28 вересня.
Наслідки обстрілу Сум
Наразі на місці атаки працюють поліцейські – слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та всі профільні служби.
"Правоохоронці скеровують людей у безпечні місця, дістають з-під завалів поранених, медики надають домедичну допомогу", — йдеться у повідомленні.
Триває пошуково-рятувальна операція.
Нагадаємо, вибухи у Сумах лунали зранку 28 вересня. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ударних безпілотників.
Згодом стало відомо, що окупанти двічі обстріляли медичний заклад. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
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