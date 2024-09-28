Российский удар по Сумах 28 сентября — фото последствий

Последствия российского обстрела Сум 28 сентября. Фото: t.me/UA_National_Police

Армия России нанесла двойной удар по больнице и жилому сектору в Сумах. Противник применил беспилотники.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в субботу, 28 сентября.

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В настоящее время на месте атаки работают полицейские — следственно-оперативные группы, взрывотехники и все профильные службы.

Последствия российского обстрела Сум 28 сентября. Фото: t.me/UA_National_Police

Последствия российского обстрела Сум 28 сентября. Фото: t.me/UA_National_Police

"Правоохранители направляют людей в безопасные места, достают из-под завалов раненых, медики оказывают домедицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела Сум 28 сентября. Фото: t.me/UA_National_Police

Последствия российского обстрела Сум 28 сентября. Фото: t.me/UA_National_Police

Продолжается поисково-спасательная операция.

Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Сумах раздавались утром 28 сентября. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе ударных беспилотников.

Впоследствии стало известно, что оккупанты дважды обстреляли медицинское учреждение. В результате атаки есть погибшие и раненые.