Российский удар по Сумах 28 сентября — фото последствий

Обстрел больницы в Сумах — в Нацполиции опубликовали фото последствий
Армия России нанесла двойной удар по больнице и жилому сектору в Сумах. Противник применил беспилотники.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в субботу, 28 сентября.
Последствия обстрела Сум
В настоящее время на месте атаки работают полицейские — следственно-оперативные группы, взрывотехники и все профильные службы.
"Правоохранители направляют людей в безопасные места, достают из-под завалов раненых, медики оказывают домедицинскую помощь", — говорится в сообщении.
Продолжается поисково-спасательная операция.
Напомним, взрывы в Сумах раздавались утром 28 сентября. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе ударных беспилотников.
Впоследствии стало известно, что оккупанты дважды обстреляли медицинское учреждение. В результате атаки есть погибшие и раненые.
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