Обстріл Сум 28 вересня — окупанти вбили шість людей

Наслідки обстрілу Сум. Фото: t.me/UA_National_Police

Російські загарбники зранку у суботу, 28 вересня, двічі обстріляли медичний заклад у Сумах. Наразі відомо, що окупанти вбили шістьох людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

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Наслідки обстрілу Сум

Клименко розповів, що внаслідок першого обстрілу загинула одна людина. Тоді руйнувань зазнало перекриття декількох поверхів лікарні. За словами міністра, розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу.

"Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову завдав удару. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено", — розповів Клименко.

Він наголосив, що другий день поспіль українські поліцейські зазнають втрат серед особового складу.

Допис Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи у Сумах лунали зранку у суботу, 28 вересня. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ударних безпілотників.

Згодом стало відомо, що противник завдав авіаційного удару по закладу охорони здоров’я в місті. Окупанти застосували безпілотники типу Shahed.