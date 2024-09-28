Обстріл Сум 28 вересня — які наслідки російської атаки

Наслідки російського обстрілу Сумської області. Фото архівне: t.me/kobzarartemsn

Російські окупанти зранку у суботу, 28 вересня, атакували Суми. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Про це повідомили виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар та пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.

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Противник завдав авіаційного удару по закладу охорони здоров’я в місті. Окупанти застосували безпілотник типу Shahed.

За попередньою інформацією, загарбники поранили людей. Наразі на місці російської атаки працюють всі необхідні служби.

Також відбувся повторний авіаційний удар в обласному центрі. Окупанти вдарили безпілотником по житловому сектору.

"Наслідки удару уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Допис Кобзаря та Сумської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи у Сумах лунали зранку у суботу, 28 вересня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про роботу протиповітряної оборони по розвідувальному БпЛА.

Також окупанти у ніч проти 28 вересня здійснили десяту повітряну атаку на Київ з початку вересня. Ворог застосував ударні безпілотники.