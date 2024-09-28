Обстріл Сум 28 вересня — які наслідки російської атаки

Окупанти атакували Суми — зафіксовано влучання
Російські окупанти зранку у суботу, 28 вересня, атакували Суми. За попередньою інформацією, є постраждалі.
Про це повідомили виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар та пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.
Російський обстріл Сум
Противник завдав авіаційного удару по закладу охорони здоров’я в місті. Окупанти застосували безпілотник типу Shahed.
За попередньою інформацією, загарбники поранили людей. Наразі на місці російської атаки працюють всі необхідні служби.
Також відбувся повторний авіаційний удар в обласному центрі. Окупанти вдарили безпілотником по житловому сектору.
"Наслідки удару уточнюються", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вибухи у Сумах лунали зранку у суботу, 28 вересня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про роботу протиповітряної оборони по розвідувальному БпЛА.
Також окупанти у ніч проти 28 вересня здійснили десяту повітряну атаку на Київ з початку вересня. Ворог застосував ударні безпілотники.
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