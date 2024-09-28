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Оккупанты атаковали Сумы — зафиксированы попадания

28 сентября 2024 09:05
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Сум 28 сентября — какие последствия российской атаки
Последствия российского обстрела Сумской области. Фото архивное: t.me/kobzarartemsn
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты утром в субботу, 28 сентября, атаковали Сумы. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Об этом сообщили исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь и пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram.

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Противник нанес авиационный удар по учреждению здравоохранения в городе. Оккупанты применили беспилотник типа Shahed.

По предварительной информации, захватчики ранили людей. Сейчас на месте российской атаки работают все необходимые службы.

Также был повторный авиационный удар в областном центре. Оккупанты ударили беспилотником по жилому сектору. 

"Последствия удара уточняются", — говорится в сообщении.

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Пост Кобзаря и Сумской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Сумах раздавались утром в субботу, 28 сентября. В Воздушных силах ВСУ сообщали о работе противовоздушной обороны по разведывательному БпЛА.

Также оккупанты в ночь на 28 сентября совершили десятую воздушную атаку на Киев с начала сентября. Враг применил ударные беспилотники.

война беспилотники Украина Сумы обстрелы оккупанты

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