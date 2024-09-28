Обстрел Сум 28 сентября — какие последствия российской атаки

Оккупанты атаковали Сумы — зафиксированы попадания
Российские оккупанты утром в субботу, 28 сентября, атаковали Сумы. По предварительной информации, есть пострадавшие.
Об этом сообщили исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь и пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram.
Российский обстрел Сум
Противник нанес авиационный удар по учреждению здравоохранения в городе. Оккупанты применили беспилотник типа Shahed.
По предварительной информации, захватчики ранили людей. Сейчас на месте российской атаки работают все необходимые службы.
Также был повторный авиационный удар в областном центре. Оккупанты ударили беспилотником по жилому сектору.
"Последствия удара уточняются", — говорится в сообщении.
Напомним, взрывы в Сумах раздавались утром в субботу, 28 сентября. В Воздушных силах ВСУ сообщали о работе противовоздушной обороны по разведывательному БпЛА.
Также оккупанты в ночь на 28 сентября совершили десятую воздушную атаку на Киев с начала сентября. Враг применил ударные беспилотники.
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