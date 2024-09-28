Вибух у Сумах зранку 28 вересня — яка небезпека

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS

Вибух у Сумах пролунав зранку, 28 вересня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

Читайте також:

Вибух у Сумах

"Вибух було чути у Сумах", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ударних безпілотників.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Близько 07:45 у місті пролунав повторний вибух.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти зранку, 27 вересня, атакували Ізмаїл. Загарбники запускали ударні безпілотники по півдню Одеської області.

Внаслідок атаки загинули троє людей. Ворог поранив 14 цивільних.