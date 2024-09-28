Вибух у Сумах зранку 28 вересня — яка небезпека

У Сумах пролунав вибух — що відомо
28 вересня 2024 07:42
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS
Вибух у Сумах пролунав зранку, 28 вересня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
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Вибух у Сумах
"Вибух було чути у Сумах", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ударних безпілотників.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Близько 07:45 у місті пролунав повторний вибух.
Нагадаємо, окупанти зранку, 27 вересня, атакували Ізмаїл. Загарбники запускали ударні безпілотники по півдню Одеської області.
Внаслідок атаки загинули троє людей. Ворог поранив 14 цивільних.
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