Взрыв в Сумах утром 28 сентября — какая опасность

В Сумах раздался взрыв — что известно
28 сентября 2024 07:42
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS
Взрыв в Сумах раздался утром, 28 сентября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Взрыв в Сумах
"Взрыв был слышен в Сумах", — говорится в сообщении.
В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе ударных беспилотников.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Около 07:45 в городе прогремел повторный взрыв.
Напомним, оккупанты утром, 27 сентября, атаковали Измаил. Захватчики запускали ударные беспилотники по югу Одесской области.
В результате атаки погибли три человека. Враг ранил 14 гражданских.
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