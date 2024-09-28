Взрыв в Сумах утром 28 сентября — какая опасность

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS

Взрыв в Сумах раздался утром, 28 сентября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрыв в Сумах

"Взрыв был слышен в Сумах", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе ударных беспилотников.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Около 07:45 в городе прогремел повторный взрыв.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Напомним, оккупанты утром, 27 сентября, атаковали Измаил. Захватчики запускали ударные беспилотники по югу Одесской области.

В результате атаки погибли три человека. Враг ранил 14 гражданских.