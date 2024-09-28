Вибухи в Сумах зранку 28 вересня — що відомо

У Сумах знову чутно вибухи
28 вересня 2024 08:33
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Reuters
Вибухи у Сумах знову пролунали зранку, 28 вересня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
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Вибухи у Сумах
"У Сумах було чути звук вибуху", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про роботу протиповітряної оборони по розвідувальному БпЛА.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вибух у Сумах вже лунав зранку, 28 вересня. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ударних безпілотників.
Також окупанти у ніч проти 28 вересня здійснили десяту повітряну атаку на Київ з початку вересня. Ворог застосував ударні безпілотники.
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