Вибухи в Сумах зранку 28 вересня — що відомо

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Reuters

Вибухи у Сумах знову пролунали зранку, 28 вересня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибухи у Сумах

"У Сумах було чути звук вибуху", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про роботу протиповітряної оборони по розвідувальному БпЛА.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вибух у Сумах вже лунав зранку, 28 вересня. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ударних безпілотників.

Також окупанти у ніч проти 28 вересня здійснили десяту повітряну атаку на Київ з початку вересня. Ворог застосував ударні безпілотники.