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В Сумах снова слышны взрывы

28 сентября 2024 08:33
Аркадий Пастула - Редактор
Взрывы в Сумах утром 28 сентября — что известно
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: Reuters
Аркадий Пастула - Редактор

Взрывы в Сумах снова раздались утром, 28 сентября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Сумах был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.

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Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщили о работе противовоздушной обороны по разведывательному БпЛА.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрыв в Сумах уже раздавался утром, 28 сентября. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе ударных беспилотников.

Также оккупанты в ночь на 28 сентября совершили десятую воздушную атаку на Киев с начала сентября. Враг применил ударные беспилотники.

война взрыв Сумы Сумская область обстрелы воздушная тревога

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