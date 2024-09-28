Взрывы в Сумах утром 28 сентября — что известно

В Сумах снова слышны взрывы
28 сентября 2024 08:33
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: Reuters
Взрывы в Сумах снова раздались утром, 28 сентября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Взрывы в Сумах
"В Сумах был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ сообщили о работе противовоздушной обороны по разведывательному БпЛА.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, взрыв в Сумах уже раздавался утром, 28 сентября. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе ударных беспилотников.
Также оккупанты в ночь на 28 сентября совершили десятую воздушную атаку на Киев с начала сентября. Враг применил ударные беспилотники.
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