Обстрел Сум 28 сентября — оккупанты убили шесть человек

Последствия обстрела Сум. Фото: t.me/UA_National_Police

Российские захватчики утром, 28 сентября, дважды обстреляли медицинское учреждение в Сумах. Сейчас известно, что оккупанты убили шесть человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

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Последствия обстрела Сум

Клименко рассказал, что в результате первого обстрела погиб один человек. Тогда разрушениям подверглось перекрытие нескольких этажей больницы. По словам министра, началась эвакуация пациентов и персонала.

"Для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. Тогда же, во время эвакуации больных, враг снова нанес удар. По состоянию на сейчас известно о шести погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский ранен", — рассказал Клименко.

Он отметил, что второй день подряд украинские полицейские несут потери среди личного состава.

Пост Клименко. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Сумах раздавались утром в субботу, 28 сентября. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе ударных беспилотников.

Впоследствии стало известно, что противник нанес авиационный удар по заведению здравоохранения в городе. Оккупанты применили беспилотники типа Shahed.