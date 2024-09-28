Обстрел Сум 28 сентября — Зеленский отреагировал на атаку РФ по больнице

Последствия российского обстрела Сум 28 сентября. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренний обстрел Сум 28 сентября. Российские войска нанесли удар по одной из больниц города.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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По словам главы государства, в настоящее время известно о восьми погибших и 11 раненых. Из больницы в общей сложности эвакуировали 113 пациентов. На месте удара продолжается спасательная операция.

Последствия российского обстрела Сум 28 сентября. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Последствия российского обстрела Сум 28 сентября. Фото: ГСЧС

Последствия российского обстрела Сум 28 сентября. Фото: ГСЧС

"Всем в мире, кто говорит об этой войне, стоит обращать внимание, куда бьет Россия. Они воюют с больницами, гражданскими объектами, жизнями людей. Принудить Россию к миру может только сила. Мир через силу — только это единственный правильный путь. Спасибо всем, кто помогает нам на этом пути", — добавил Зеленский.

Последствия российского обстрела Сум 28 сентября. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Последствия российского обстрела Сум 28 сентября. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 28 сентября армия России нанесла двойной удар по больнице и жилищному сектору в Сумах. Противник применил беспилотники.

Впоследствии волонтеры и журналисты опубликовали кадры первых минут после российского удара.