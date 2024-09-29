Обстріл Запоріжжя 29 вересня — росіяни влучили у багатоповерхівку

Наслідки російського удару по багатоповерхівці у Запоріжжі. Фото: Іван Федоров

У неділю, 29 вересня, росіяни здійснили масовану атаку на Запоріжжя. Влучили у багатоповерхівку.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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За словами Федорова, унаслідок російського удару сталося кілька пожеж. Окупанти завдали понад 10 ударів по місту.

"Частково зруйновано багатоквартирний та приватні будинки", — йдеться у повідомленні.

Зруйнований приватний житловий будинок. Фото: Іван Федоров

Голова ОВА додав, що є поранені. Під завалами можуть бути люди.

"Атака триває. Перебувайте у безпечних місцях", — наголосив Федоров.

Росіяни влучили у багатоповерхівку. Фото: Іван Федоров

У ДСНС зазначили, у результаті атаки поранення отримали четверо людей.

"Значних руйнувань зазнали багатоповерховий та шість приватних будинків у різних районах міста. Попередньо, під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінка", — підсумували рятувальники.

Ліквідація наслідків російського удару. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 28 вересня армія Росії завдала подвійного удару по лікарні та житловому сектору у Сумах. Противник застосував безпілотники.

Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл. За його словами, із лікарні загалом евакуювали 113 пацієнтів.