Обстріл Запоріжжя 29 вересня — росіяни влучили у багатоповерхівку

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі — є поранені та руйнування
У неділю, 29 вересня, росіяни здійснили масовану атаку на Запоріжжя. Влучили у багатоповерхівку.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Атака на Запоріжжя
За словами Федорова, унаслідок російського удару сталося кілька пожеж. Окупанти завдали понад 10 ударів по місту.
"Частково зруйновано багатоквартирний та приватні будинки", — йдеться у повідомленні.
Голова ОВА додав, що є поранені. Під завалами можуть бути люди.
"Атака триває. Перебувайте у безпечних місцях", — наголосив Федоров.
У ДСНС зазначили, у результаті атаки поранення отримали четверо людей.
"Значних руйнувань зазнали багатоповерховий та шість приватних будинків у різних районах міста. Попередньо, під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінка", — підсумували рятувальники.
Нагадаємо, 28 вересня армія Росії завдала подвійного удару по лікарні та житловому сектору у Сумах. Противник застосував безпілотники.
Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл. За його словами, із лікарні загалом евакуювали 113 пацієнтів.
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