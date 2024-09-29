Обстрел Запорожья 29 сентября — россияне попали в многоэтажку

Последствия российского удара по многоэтажке в Запорожье. Фото: Иван Федоров

В воскресенье, 29 сентября, россияне совершили массированную атаку на Запорожье. Попали в многоэтажку.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

Атака на Запорожье

По словам Федорова, в результате российского удара произошло несколько пожаров. Оккупанты нанесли более 10 ударов по городу.

"Частно разрушены многоквартирные и частные дома", — говорится в сообщении.

Частный жилой дом, который разрушили российские войска Фото: Иван Федоров

Глава ОВА добавил, что ранения получили пять человек. Под завалами могут находиться люди.

"Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах", — подчеркнул Федоров.

Россияне попали в многоэтажку. Фото: Иван Федоров

В ГСЧС отметили, в результате атаки ранения получили четыре человека.

"Значительные разрушения получили многоэтажные и шесть частных домов в разных районах города. Предварительно, под завалами многоквартирного дома может находиться женщина", — подытожили спасатели.

Название

Напомним, 28 сентября армия России нанесла двойной удар по больнице и жилищному сектору в Сумах. Противник применил беспилотники.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел. По его словам, из больницы в общей сложности эвакуировали 113 пациентов.