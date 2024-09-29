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Федоров показал последствия российских ударов по Запорожью — фото

29 сентября 2024 08:48
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Россияне сбросили УАБы на Запорожье — Федоров показал фото последствий
Спасательные роботы. Фото: Иван Федоров
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В результате очередной массированной атаки российских войск на Запорожье под ударом оказались жилые дома. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в воскресенье, 29 сентября.

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Последствия российского удара по Запорожью

Россияне ударили по жилой многоэтажке и частным домам. Оккупанты сбросили 10 авиабомб на город. Разрушение зафиксировали в трех районах города.

"Разрушение зафиксировали в Шевченковском, Коммунарском и Александровском районах. Сейчас известно об одной разрушенной многоэтажке, а также 15 частных домах. Также в 15 многоэтажках вылетели окна и двери", — сказал Федоров.

Обстрел Запорожья 29 сентября
Разрушенная многоэтажка. Фото: Иван Федоров

По его словам, одна женщина находится под завалами. Всего известно о шестерых раненых.

"Два человека госпитализированы в больницу", — добавил глава ОВА.

Россияне ударили по Запорожью
Жители разрушенного дома. Фото: Иван Федоров

Федоров подчеркнул, что из-за обстрела есть изменения в курсировании поездов.

"Из-за массированной атаки и повреждений изменено движение поездов на станциях Запорожья", — говорится в сообщении.

Россия сбросила авиабомбы на Запорожье
В результате удара поврежден автотранспорт. Фото: Иван Федоров
Удар КАБами по Запорожью
Припаркованные автомобили выгорели дотла. Фото: Иван Федоров
Оккупанты атаковали Запорожье
Разрушенный подъезд дома. Фото: Иван Федоров

Напомним, 29 сентября россияне совершили массированную атаку на Запорожье. Попали в жилую застройку.

А 28 сентября армия России нанесла двойной удар по больнице и жилищному сектору в Сумах. Противник применил беспилотники.

Запорожье обстрелы Иван Федоров война в Украине авиабомба

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