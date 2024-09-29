Россияне сбросили УАБы на Запорожье — Федоров показал фото последствий

Федоров показал последствия российских ударов по Запорожью — фото
В результате очередной массированной атаки российских войск на Запорожье под ударом оказались жилые дома. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в воскресенье, 29 сентября.
Последствия российского удара по Запорожью
Россияне ударили по жилой многоэтажке и частным домам. Оккупанты сбросили 10 авиабомб на город. Разрушение зафиксировали в трех районах города.
"Разрушение зафиксировали в Шевченковском, Коммунарском и Александровском районах. Сейчас известно об одной разрушенной многоэтажке, а также 15 частных домах. Также в 15 многоэтажках вылетели окна и двери", — сказал Федоров.
По его словам, одна женщина находится под завалами. Всего известно о шестерых раненых.
"Два человека госпитализированы в больницу", — добавил глава ОВА.
Федоров подчеркнул, что из-за обстрела есть изменения в курсировании поездов.
"Из-за массированной атаки и повреждений изменено движение поездов на станциях Запорожья", — говорится в сообщении.
Напомним, 29 сентября россияне совершили массированную атаку на Запорожье. Попали в жилую застройку.
А 28 сентября армия России нанесла двойной удар по больнице и жилищному сектору в Сумах. Противник применил беспилотники.
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