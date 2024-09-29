Сили ППО збили 15 російських "шахедів" над Україною — у яких областях

Нічна атака "шахедів" на Україну — скільки цілей знищили сили ППО
У ніч проти неділі, 29 вересня, російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Шахед". Сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Скільки цілей вдалося збити силам ППО
У ніч на 29 вересня 2024 року російські війська атакували Україну 22 ударними безпілотниками типу "Шахед".
"Запуски здійснювалися з Єйська, Курська та з Криму", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у результаті протиповітряного бою авіація, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України знищили 15 ворожих безпілотників у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях.
"Ще п’ять безпілотників було втрачено", — додали у Повітряних силах.
Нагадаємо, у ніч на 29 вересня росіяни здійснили масовану атаку на Запоріжжя, влучивши у багатоповерхівку. Руйнування також зафіксували у трьох района міста.
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