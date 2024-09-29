Силы ПВО сбили 15 российских "шахедов" над Украиной — в каких областях

Силы ПВО уничтожают вражеские цели. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на воскресенье, 29 сентября, российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство враждебных целей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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В ночь на 29 сентября 2024 года российские войска атаковали Украину 22 ударными беспилотниками типа "Шахед".

"Запуски осуществлялись из Ейска, Курска и Крыма", — говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя авиация, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины уничтожили 15 вражеских беспилотников в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.

"Еще пять беспилотников было потеряно", — добавили в Воздушных силах.

ПВО уничтожило 15 вражеских беспилотников. Фото: Воздушные силы ВСУ

Напомним, в ночь на 29 сентября россияне совершили массированную атаку на Запорожье, попав в многоэтажку. Разрушения также зафиксировали в трех районах города.