Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Ночная атака "шахедов" на Украину — сколько целей уничтожили силы ПВО arrow

Ночная атака "шахедов" на Украину — сколько целей уничтожили силы ПВО

29 сентября 2024 09:37
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Силы ПВО сбили 15 российских "шахедов" над Украиной — в каких областях
Силы ПВО уничтожают вражеские цели. Фото: Генштаб ВСУ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В ночь на воскресенье, 29 сентября, российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство враждебных целей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Читайте также:

Сколько целей удалось сбить силам ПВО

В ночь на 29 сентября 2024 года российские войска атаковали Украину 22 ударными беспилотниками типа "Шахед".

"Запуски осуществлялись из Ейска, Курска и Крыма", — говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя авиация, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины уничтожили 15 вражеских беспилотников в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.

"Еще пять беспилотников было потеряно", — добавили в Воздушных силах.

Сколько целей удалось сбить силам ПВО
ПВО уничтожило 15 вражеских беспилотников. Фото: Воздушные силы ВСУ

Напомним, в ночь на 29 сентября россияне совершили массированную атаку на Запорожье, попав в многоэтажку. Разрушения также зафиксировали в трех районах города.

обстрелы ПВО война в Украине Воздушные Силы ВСУ Шахед

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:37 Ночная атака "шахедов" на Украину — сколько целей уничтожили силы ПВО

09:30 Кто может подписать контракт с ВСУ во время военного положения

09:28 На трассе Одесса-Рени зафиксированы пробки и очереди на границах

08:48 Федоров показал последствия российских ударов по Запорожью — фото

08:12 На Волыни работник ТЦК требовала деньги за бронирование — что решил суд

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

07:50 В Одессе военный из Крыма носил с собой холодное оружие — что решил суд

07:45 Украинец Михалушко нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBC — видео

07:30 Выплаты бойцам ВСУ с октября могут сократить — в чем здесь причина

07:23 Очереди на границе Украины — где водителям придется ждать дольше всего

07:21 Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье — есть раненые и разрушения

09:37 Ночная атака "шахедов" на Украину — сколько целей уничтожили силы ПВО

09:30 Кто может подписать контракт с ВСУ во время военного положения

09:28 На трассе Одесса-Рени зафиксированы пробки и очереди на границах

08:48 Федоров показал последствия российских ударов по Запорожью — фото

08:12 На Волыни работник ТЦК требовала деньги за бронирование — что решил суд

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

07:50 В Одессе военный из Крыма носил с собой холодное оружие — что решил суд

07:45 Украинец Михалушко нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBC — видео

07:30 Выплаты бойцам ВСУ с октября могут сократить — в чем здесь причина

07:23 Очереди на границе Украины — где водителям придется ждать дольше всего

07:21 Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье — есть раненые и разрушения

Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Text

12:36 В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

27 сентября 2024
Text

23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Text

17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд