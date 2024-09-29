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У Запоріжжі з-під завалів будинку дістали жінку — відео

29 вересня 2024 09:57
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Запоріжжя — рятувальники дістали жінку з-під завалів багатоповерхівки
Розбір завалів. Фото: Нацполіція
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Запоріжжі з-під завалів багатоповерхівки, в яку влучили росіяни, рятувальники дістали жінку. Її доправили у лікарню.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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За словами Федорова, жінці надають медичну допомогу.

"З-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали жінку. Її доправили до лікарні. Медики надають усю необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Запоріжжя 29 вересня
Наслідки російського обстрілу. Фото: Нацполіція

Голова ОВА додав, що зараз відомо про шістьох поранених — це двоє чоловіків та четверо жінок. 

"У лікарні двоє. Одна людина в тяжкому стані, друга — у середньому", — відзначив Федоров.

Він підкреслив, що четверо постраждалих від госпіталізації відмовилися.

Атака на Запоріжжя 29 вересня
Зруйнований приватний будинок. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у ніч на 29 вересня росіяни здійснили масовану атаку на Запоріжжя, влучивши у багатоповерхівку. Руйнування також зафіксували у трьох района міста.

Запоріжжя обстріли рятувальники ракетний удар авіабомба

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