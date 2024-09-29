Обстріл Запоріжжя — рятувальники дістали жінку з-під завалів багатоповерхівки

Розбір завалів. Фото: Нацполіція

У Запоріжжі з-під завалів багатоповерхівки, в яку влучили росіяни, рятувальники дістали жінку. Її доправили у лікарню.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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За словами Федорова, жінці надають медичну допомогу.

"З-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали жінку. Її доправили до лікарні. Медики надають усю необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу. Фото: Нацполіція

Голова ОВА додав, що зараз відомо про шістьох поранених — це двоє чоловіків та четверо жінок.

"У лікарні двоє. Одна людина в тяжкому стані, друга — у середньому", — відзначив Федоров.

Він підкреслив, що четверо постраждалих від госпіталізації відмовилися.

Зруйнований приватний будинок. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у ніч на 29 вересня росіяни здійснили масовану атаку на Запоріжжя, влучивши у багатоповерхівку. Руйнування також зафіксували у трьох района міста.