Обстрел Запорожья — спасатели достали женщину из-под завалов многоэтажки

Разбор завалов. Фото: Нацполиция

В Запорожье из-под завалов многоэтажки, в которую попали россияне, спасатели достали женщину. Ее доставили в больницу.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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По словам Федорова, женщине оказывают медицинскую помощь.

"Из-под завалов многоэтажки спасатели достали женщину. Ее доставили в больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.

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Глава ОВА добавил, что сейчас известно о шести раненых — это двое мужчин и четверо женщин.

"В больнице двое. Один человек в тяжелом состоянии, второй — в среднем", — отметил Федоров.

Он подчеркнул, что четверо пострадавших от госпитализации отказались.

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Напомним, в ночь на 29 сентября россияне совершили массированную атаку на Запорожье, попав в многоэтажку. Разрушение также зафиксировали в трех районах города.