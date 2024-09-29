Обстрел Запорожья — спасатели достали женщину из-под завалов многоэтажки

В Запорожье из-под завалов дома достали женщину — видео
В Запорожье из-под завалов многоэтажки, в которую попали россияне, спасатели достали женщину. Ее доставили в больницу.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Спасатели деблокировали женщину из-под завалов дома
По словам Федорова, женщине оказывают медицинскую помощь.
"Из-под завалов многоэтажки спасатели достали женщину. Ее доставили в больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.
Глава ОВА добавил, что сейчас известно о шести раненых — это двое мужчин и четверо женщин.
"В больнице двое. Один человек в тяжелом состоянии, второй — в среднем", — отметил Федоров.
Он подчеркнул, что четверо пострадавших от госпитализации отказались.
Напомним, в ночь на 29 сентября россияне совершили массированную атаку на Запорожье, попав в многоэтажку. Разрушение также зафиксировали в трех районах города.
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