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Зеленский отреагировал на удар по Запорожью и назвал количество недельных атак

29 сентября 2024 13:05
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Удар по Запорожью 29 сентября — Зеленский сделал заявление
Последствия российского удара по Запорожью 29 сентября. Фото: Запорожская ОВА
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В результате удара россиян по Запорожью 29 сентября были повреждены жилые дома, городская инфраструктура и железная дорога. Пока известно о 13 пострадавших.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Удар по Запорожью 29 сентября

В воскресенье, 29 сентября, российские войска атаковали Запорожье авиабомбами. В результате удара по городу повреждены жилые дома, в одном из них разрушен подъезд. Сообщается, что также повреждена городская инфраструктура и железная дорога.

По словам Зеленского, ранения получили 13 человек, двое удалось спасти из-под завалов. 

"Я благодарю все службы, которые оперативно отреагировали и оказали необходимую помощь людям. Сейчас еще продолжается разбор завалов", — написал глава государства.

Президент подчеркнул, что за последнюю неделю россияне применили почти 900 авиационных бомб, более 300 "шахедов" и более 40 ракет.

"Этот российский террор не знает пауз, и его можно остановить только единством мира — единством в поддержке Украины и единством в давлении на Россию за войну", — заявил Зеленский.

Напомним, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что враг скинул десять авиабомб на Запорожье. Разрушение были зафиксированы в трех районах города.

В ночь на 29 сентября российские войска атаковали Украину 22 ударными беспилотниками типа "Шахед". Силы обороны Украины уничтожили 15 вражеских целей в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.

Владимир Зеленский Запорожье обстрелы война в Украине ранение авиабомба

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