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Зеленський відреагував на російський удар по центру Херсона

1 жовтня 2024 12:22
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Херсона 1 жовтня — Зеленський виступив із заявою
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Російська армія вдарила по центру Херсона, вбивши цивільних, які перебували на зупинці громадського транспорту поруч із центральним ринком. Пораненим надається допомога.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram в вівторок, 1 жовтня.

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Зеленський наголосив на важливості посилення тиску на агресора та закликав партнерів до більш рішучих дій для досягнення миру. Він висловив вдячність усім, хто підтримує Україну в боротьбі з російським терором.

"Щоденний російський терор, щоденні спроби знищити життя  — усе це можна зупинити. Маємо обов’язково досягти надійного миру для нашої держави та людей. Для цього української сили та рішучості партнерів має бути більше, ніж бажання Путіна нести терор", — заявив глава держави. 

Президент додав, що відомо про шістьох загиблих і шістьох поранених.

Нагадаємо, російські війська вдарили по центру Херсону зі ствольної артилерії вранці у вівторок, 1 жовтня. 

Додамо, що росіяни атакують Херсон та область практично щодня. Вибухи лунають як вдень, так і вночі. Внаслідок атак є серйозні руйнування об'єктів цивільної та критичної інфраструктури та жертви серед населення. 

Володимир Зеленський Херсон обстріли президент ракетний удар

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