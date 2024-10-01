Обстріл Херсона 1 жовтня — Зеленський виступив із заявою

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російська армія вдарила по центру Херсона, вбивши цивільних, які перебували на зупинці громадського транспорту поруч із центральним ринком. Пораненим надається допомога.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram в вівторок, 1 жовтня.

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Зеленський наголосив на важливості посилення тиску на агресора та закликав партнерів до більш рішучих дій для досягнення миру. Він висловив вдячність усім, хто підтримує Україну в боротьбі з російським терором.

"Щоденний російський терор, щоденні спроби знищити життя — усе це можна зупинити. Маємо обов’язково досягти надійного миру для нашої держави та людей. Для цього української сили та рішучості партнерів має бути більше, ніж бажання Путіна нести терор", — заявив глава держави.

Президент додав, що відомо про шістьох загиблих і шістьох поранених.

Нагадаємо, російські війська вдарили по центру Херсону зі ствольної артилерії вранці у вівторок, 1 жовтня.

Додамо, що росіяни атакують Херсон та область практично щодня. Вибухи лунають як вдень, так і вночі. Внаслідок атак є серйозні руйнування об'єктів цивільної та критичної інфраструктури та жертви серед населення.