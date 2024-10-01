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Росіяни обстріляли центр Херсона — є загиблі та поранені

1 жовтня 2024 09:48
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Херсона 1 жовтня — є загиблі та поранені у центрі міста
Ліквідація наслідків обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У вівторок, 1 жовтня, російська армія обстріляла центр Херсона. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Facebook.

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Прокудін зазначив, що росіяни атакували місто вранці.

"Окупанти атакували ринок у середмісті Херсона. Під ударом опинилися торгівельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію, — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що відомо про щонайменше вісьмох постраждалих.

"Попередньо, пʼятеро людей загинули, ще троє — поранені", —  уточнив Прокудін.

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня у Херсоні було чутно потужні вибухи. Зазначимо, що ворог щодня обстрілює місто, застосовуючи керовані авіаційні бомби, дрони, ракети та артилерію.

Херсон обстріли війна в Україні війна ракетний удар

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