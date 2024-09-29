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У Херсоні пролунали вибухи

29 вересня 2024 15:07
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — у Херсоні чути вибухи
Дим у небі. Ілюстративне фото: скриншот
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Росіяни продовжують атакувати населені пункти України. У Херсоні було чути вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне" у неділю, 29 вересня.

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Вибухи в Херсоні

"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться в повідомленні.

Вибух
Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Однак наразі повітряної тривоги в Україні та безпосередньо у Херсоні не оголошено.

У Херсоні пролунали вибухи - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня російські військові атакували Україну безпілотниками типу "Шахед". Сили оборони України знищили 15 ворожих цілей у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях.

Унаслідок чергової масованої атаки росіян на Запоріжжя 29 вересня під ударом опинилися житлові будинки. Постраждало 13 осіб.

Херсон вибух росіяни війна в Україні атака

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