Війна в Україні — у Херсоні чути вибухи

У Херсоні пролунали вибухи
29 вересня 2024 15:07
Дим у небі. Ілюстративне фото: скриншот
Росіяни продовжують атакувати населені пункти України. У Херсоні було чути вибухи.
Про це повідомляє "Суспільне" у неділю, 29 вересня.
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"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться в повідомленні.
Однак наразі повітряної тривоги в Україні та безпосередньо у Херсоні не оголошено.
Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня російські військові атакували Україну безпілотниками типу "Шахед". Сили оборони України знищили 15 ворожих цілей у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях.
Унаслідок чергової масованої атаки росіян на Запоріжжя 29 вересня під ударом опинилися житлові будинки. Постраждало 13 осіб.
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