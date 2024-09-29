Обстріл Запоріжжя 29 вересня — кількість постраждалих зросла в рази

Розбір завалів будинку у Запоріжжі завершено — кількість поранених зросла в рази
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя кількість постраждалих зросла у кілька разів. Серед поранених є неповнолітній.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Оновлені дані про постраждалих та руйнування
За словами Федорова, кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 13 осіб.
"Серед поранених 17-річний хлопець", — йдеться у повідомленні.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) додали, що сталося руйнування багатоповерхівки з першого по четвертий поверхи.
"У ході ліквідації наслідків, з-під завалів надзвичайники врятували жінку. Постраждалу доправлено до лікувального закладу", — зазначили рятувальники.
Також повідомляється про дев'ять автомобілів та п'ять гаражів, які згоріли через російський обстріл.
"В інших місцях частково зруйнований один одноповерховий житловий будинок та ще 10 пошкоджених. Ліквідувано загоряння газопроводу", — підсумували у ДСНС.
Нагадаємо, у ніч на 29 вересня росіяни здійснили масовану атаку на Запоріжжя, влучивши у багатоповерхівку. Руйнування також зафіксували у трьох района міста.
З-під завалів житлового будинку, в яку влучили росіяни, рятувальники дістали жінку. Її доправили у лікарню.
Читайте Новини.LIVE!