Обстріл Запоріжжя 29 вересня — кількість постраждалих зросла в рази

Рятувальники виносять жінку з будинку. Фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя кількість постраждалих зросла у кілька разів. Серед поранених є неповнолітній.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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За словами Федорова, кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 13 осіб.

"Серед поранених 17-річний хлопець", — йдеться у повідомленні.

Люди залишають зруйновану багатоповерхівку. Фото: ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) додали, що сталося руйнування багатоповерхівки з першого по четвертий поверхи.

"У ході ліквідації наслідків, з-під завалів надзвичайники врятували жінку. Постраждалу доправлено до лікувального закладу", — зазначили рятувальники.

Зруйнована багатоповерхівка. Фото: ДСНС

Також повідомляється про дев'ять автомобілів та п'ять гаражів, які згоріли через російський обстріл.

"В інших місцях частково зруйнований один одноповерховий житловий будинок та ще 10 пошкоджених. Ліквідувано загоряння газопроводу", — підсумували у ДСНС.

Нагадаємо, у ніч на 29 вересня росіяни здійснили масовану атаку на Запоріжжя, влучивши у багатоповерхівку. Руйнування також зафіксували у трьох района міста.

З-під завалів житлового будинку, в яку влучили росіяни, рятувальники дістали жінку. Її доправили у лікарню.