Обстрел Запорожья 29 сентября — количество пострадавших возросло в разы

Разбор завалов дома в Запорожье завершен — количество раненых выросло в разы
В результате российской атаки на Запорожье количество пострадавших возросло в несколько раз. Среди раненых есть несовершеннолетний.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Обновленные данные о пострадавших и разрушениях
По словам Федорова, количество пострадавших в Запорожье выросло до 13 человек.
"Среди раненых 17-летний парень", — говорится в сообщении.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) добавили, что произошло разрушение многоэтажки с первого по четвертый этажи.
"В ходе ликвидации последствий из-под завалов чрезвычайники спасли женщину. Пострадавшая доставлена в лечебное учреждение", — отметили спасатели.
Также сообщается о девяти автомобилях и пяти гаражах, сгоревших из-за российского обстрела.
"В других местах частично разрушен один одноэтажный жилой дом и еще 10 повреждены. Ликвидировано возгорание газопровода", — подытожили в ГСЧС.
Напомним, в ночь на 29 сентября россияне совершили массированную атаку на Запорожье, попав в многоэтажку. Разрушение также зафиксировали в трех районах города.
Из-под завалов жилого дома, в который попали россияне, спасатели достали женщину. Ее доставили в больницу.
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