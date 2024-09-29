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Разбор завалов дома в Запорожье завершен — количество раненых выросло в разы

29 сентября 2024 11:57
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Запорожья 29 сентября — количество пострадавших возросло в разы
Спасатели выносят женщину из дома. Фото: ГСЧС
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В результате российской атаки на Запорожье количество пострадавших возросло в несколько раз. Среди раненых есть несовершеннолетний.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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По словам Федорова, количество пострадавших в Запорожье выросло до 13 человек.

"Среди раненых 17-летний парень", — говорится в сообщении.

Обстрел дома в Запорожье
Люди покидают разрушенную многоэтажку. Фото: ГСЧС

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) добавили, что произошло разрушение многоэтажки с первого по четвертый этажи.

"В ходе ликвидации последствий из-под завалов чрезвычайники спасли женщину. Пострадавшая доставлена в лечебное учреждение", — отметили спасатели.

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Разрушенная многоэтажка. Фото: ГСЧС

Также сообщается о девяти автомобилях и пяти гаражах, сгоревших из-за российского обстрела.

"В других местах частично разрушен один одноэтажный жилой дом и еще 10 повреждены. Ликвидировано возгорание газопровода", — подытожили в ГСЧС.

Напомним, в ночь на 29 сентября россияне совершили массированную атаку на Запорожье, попав в многоэтажку. Разрушение также зафиксировали в трех районах города.

Из-под завалов жилого дома, в который попали россияне, спасатели достали женщину. Ее доставили в больницу.

ГСЧС Запорожье обстрелы война в Украине авиабомба

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