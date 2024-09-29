Война в Украине — в Херсоне слышны взрывы

В Херсоне раздались взрывы
29 сентября 2024 15:07
Дым в небе. Иллюстративное фото: скриншот
Россияне продолжают атаковать населённые пункты Украины. В Херсоне были слышны взрывы.
Об этом сообщает "Суспільне" в воскресенье, 29 сентября.
Читайте также:
Взрывы в Херсоне
"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.
Однако пока воздушная тревога в Украине и непосредственно в Херсоне не объявлена.
Напомним, в ночь на 29 сентября российские военные атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Силы обороны Украины уничтожили 15 вражеских целей в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.
В результате очередной массированной атаки россиян на Запорожье 29 сентября под ударом оказались жилые дома. Пострадали 13 человек.
Читайте Новини.LIVE!