Война в Украине — в Херсоне слышны взрывы

Дым в небе. Иллюстративное фото: скриншот

Россияне продолжают атаковать населённые пункты Украины. В Херсоне были слышны взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне" в воскресенье, 29 сентября.

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"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Сообщение "Суспільне". Фото: скриншот

Однако пока воздушная тревога в Украине и непосредственно в Херсоне не объявлена.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 29 сентября российские военные атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Силы обороны Украины уничтожили 15 вражеских целей в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.

В результате очередной массированной атаки россиян на Запорожье 29 сентября под ударом оказались жилые дома. Пострадали 13 человек.