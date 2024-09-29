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В Херсоне раздались взрывы

29 сентября 2024 15:07
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — в Херсоне слышны взрывы
Дым в небе. Иллюстративное фото: скриншот
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Россияне продолжают атаковать населённые пункты Украины. В Херсоне были слышны взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне" в воскресенье, 29 сентября.

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"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Взрыв
Сообщение "Суспільне". Фото: скриншот

Однако пока воздушная тревога в Украине и непосредственно в Херсоне не объявлена.

В Херсоне раздались взрывы - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 29 сентября российские военные атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Силы обороны Украины уничтожили 15 вражеских целей в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.

В результате очередной массированной атаки россиян на Запорожье 29 сентября под ударом оказались жилые дома. Пострадали 13 человек.

Херсон взрыв россияне война в Украине атака

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