У Херсоні 30 вересня пролунали потужні вибухи

У Херсоні пролунали потужні вибухи
30 вересня 2024 22:41
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua
У Херсоні було чутно потужні вибухи. Наразі їх наслідки та причини не відомі.
Про це повідомляє Суспільне у понеділок, 30 вересня.
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Вибухи у Херсоні
У Херсоні пролунали потужні вибухи. Наразі їх причини та наслідки з'ясовуються. Нагадуємо, ворог щодня обстрілює місто, застосовують керовані авіаційні бомби, дрони, ракети та артилерію.
Наразі повітряна тривога лунає у шести областях — Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій Миколаївській та Херсонській областях.
Раніше ми повідомляли, що у ніч на 30 вересня у Києві було чути вибухи. У столиці працювала ППО.
Повітряна тривога у Києві через дрони була оголошена о 01:06. Її причиною стали ворожі БпЛА.
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