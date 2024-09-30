У Херсоні 30 вересня пролунали потужні вибухи

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

У Херсоні було чутно потужні вибухи. Наразі їх наслідки та причини не відомі.

Про це повідомляє Суспільне у понеділок, 30 вересня.

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Повідомлення про вибухи в Херсоні. Фото: скриншот

Вибухи у Херсоні

У Херсоні пролунали потужні вибухи. Наразі їх причини та наслідки з'ясовуються. Нагадуємо, ворог щодня обстрілює місто, застосовують керовані авіаційні бомби, дрони, ракети та артилерію.

Наразі повітряна тривога лунає у шести областях — Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій Миколаївській та Херсонській областях.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у ніч на 30 вересня у Києві було чути вибухи. У столиці працювала ППО.

Повітряна тривога у Києві через дрони була оголошена о 01:06. Її причиною стали ворожі БпЛА.