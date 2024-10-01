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Россияне обстреляли центр Херсона — есть погибшие и раненые

1 октября 2024 09:48
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Херсона 1 октября — погибшие и раненые в центре города
Ликвидация последствий обстрелов. Иллюстративное фото: ГСЧС
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Во вторник, 1 октября, российская армия обстреляла центр Херсона. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Facebook.

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Прокудин отметил, что россияне атаковали город утром.

"Оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где утром херсонцы покупали или продавали продукцию, — говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что известно о восьми пострадавших.

"Предварительно, пять человек погибли, еще трое ранены", — уточнил Прокудин.

Напомним, в ночь на 1 октября в Херсоне были слышны мощные взрывы.

Отметим, что враг ежедневно обстреливает город, применяя управляемые авиационные бомбы, дроны, ракеты и артиллерию.

Херсон обстрелы война в Украине війна ракетный удар

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