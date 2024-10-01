Обстрел Херсона 1 октября — погибшие и раненые в центре города

Россияне обстреляли центр Херсона — есть погибшие и раненые
Во вторник, 1 октября, российская армия обстреляла центр Херсона. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Facebook.
Обстрел Херсона
Прокудин отметил, что россияне атаковали город утром.
"Оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где утром херсонцы покупали или продавали продукцию, — говорится в сообщении.
Глава ОВА добавил, что известно о восьми пострадавших.
"Предварительно, пять человек погибли, еще трое ранены", — уточнил Прокудин.
Напомним, в ночь на 1 октября в Херсоне были слышны мощные взрывы.
Отметим, что враг ежедневно обстреливает город, применяя управляемые авиационные бомбы, дроны, ракеты и артиллерию.
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