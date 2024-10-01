Обстрел Херсона 1 октября - Зеленский выступил с заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российская армия ударила по центру Херсона, убив гражданских, находившихся на остановке общественного транспорта рядом с центральным рынком. Раненым оказывается помощь.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram во вторник, 1 октября.

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Зеленский отметил важность усиления давления на агрессора и призвал партнеров к более решительным действиям для достижения мира. Он выразил благодарность всем, кто поддерживает Украину в борьбе с российским террором.

"Ежедневный российский террор, ежедневные попытки уничтожить жизнь — все это можно остановить. Должны обязательно достичь справедливого мира для нашего государства и людей. Для этого украинской силы и решительности партнеров должно быть больше, чем желание Путина нести террор", — заявил глава государства.

Президент добавил, что известно о шести погибших и шести раненых.

Напомним, российские войска ударили по центру Херсона со ствольной артиллерии утром, 1 октября.

Добавим, что россияне атакуют Херсон и область практически каждый день. Взрывы раздаются, как днем, так и ночью. В результате атак есть серьезные разрушения объектов гражданской и критической инфраструктуры, а также жертвы среди населения.