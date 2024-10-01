Обстрел Херсона 1 октября - Зеленский выступил с заявлением

Зеленский отреагировал на российский удар по центру Херсона
Российская армия ударила по центру Херсона, убив гражданских, находившихся на остановке общественного транспорта рядом с центральным рынком. Раненым оказывается помощь.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram во вторник, 1 октября.
Реакция Зеленского на удар по Херсону
Зеленский отметил важность усиления давления на агрессора и призвал партнеров к более решительным действиям для достижения мира. Он выразил благодарность всем, кто поддерживает Украину в борьбе с российским террором.
"Ежедневный российский террор, ежедневные попытки уничтожить жизнь — все это можно остановить. Должны обязательно достичь справедливого мира для нашего государства и людей. Для этого украинской силы и решительности партнеров должно быть больше, чем желание Путина нести террор", — заявил глава государства.
Президент добавил, что известно о шести погибших и шести раненых.
Напомним, российские войска ударили по центру Херсона со ствольной артиллерии утром, 1 октября.
Добавим, что россияне атакуют Херсон и область практически каждый день. Взрывы раздаются, как днем, так и ночью. В результате атак есть серьезные разрушения объектов гражданской и критической инфраструктуры, а также жертвы среди населения.
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