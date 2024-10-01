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Удар РФ по зупинці та ринку в Херсоні — в прокуратурі назвали кількість жертв

1 жовтня 2024 10:28
Анастасія Постоєнко - Редактор
Обстріл Херсона 1 жовтня — в прокуратурі назвали кількість жертв
Загиблі люди на ринку у Херсоні. Фото: Херсонська обласна прокуратура
Анастасія Постоєнко - Редактор

Російські війська вдарили по центру Херсону зі ствольної артилерії вранці, 1 жовтня. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури

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Обстріл Херсона 1 жовтня

Слідство встановило, що російська армія атакувала центр Херсона вранці, о 09:00. Вони застосували ствольну артилерію. Снаряд влучив біля місцевого ринку та зупинки громадського транспорту. 

Труп Херсон
Загибла людина в Херсоні. Фото: Херсонська обласна прокуратура

 Наразі повідомляють, що внаслідок обстрілу загинуло семеро цивільних людей — четверо чоловіків та троє жінок. Крім того, поранення отримали троє містян, яким надають медичну допомогу. 


 
Прокурори вживають усіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, скоєних представниками збройних сил рф. За процесуального  керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Повідомлення прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, що росіяни атакують Херсон та область практично щодня. Вибухи лунають, як вдень, так і вночі. Внаслідок атак є серйозні руйнування об'єктів цивільної та критичної інфраструктури та жертви серед населення. 

російські війська Херсон обстріли загиблі артилерія

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