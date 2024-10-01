Обстрел Херсона 1 октября — в прокуратуре назвали количество жертв

Погибшие люди на рынке в Херсоне. Фото: Херсонская областная прокуратура

Российские войска ударили по центру Херсона по ствольной артиллерии утром, 1 октября. В результате атаки погибли и ранены.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

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Следствие установило, что российская армия атаковала центр Херсона утром в 09:00. Они применили ствольную артиллерию. Снаряд попал возле местного рынка и остановки общественного транспорта.

Погибший человек в Херсоне. Фото: Херсонская областная прокуратура

Сообщается, что в результате обстрела погибли семь гражданских людей — четверо мужчин и три женщины. Кроме того, ранения получили трое горожан, которым оказывают медицинскую помощь.





Прокуроры принимают все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России. При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, что россияне атакуют Херсон и область практически каждый день. Взрывы раздаются, как днем, так и ночью. В результате атак есть серьезные разрушения объектов гражданской и критической инфраструктуры и жертвы среди населения.