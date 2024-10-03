Вихід ЗСУ з Вугледару — Зеленський вперше прокоментував

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував вихід Сил оборони з Вугледару Донецької області. За його словами, для стримування російського наступу потрібно більше допомоги від Заходу.

Про це український лідер сказав на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте в Києві у четвер, 3 жовтня.

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У глави держави запитали, як Україна планує далі стримувати російський наступ у зв'язку з виводом військ з Вугледару.

"Ми достатньо наполегливі на використання далекобійної зброї, без відповідної зброї ми не можемо зупинити РФ, яка використовує відповідну зброю проти нас, руйнує все", — відповів Зеленський.

За його словами, коли РФ руйнує позиції українських воїнів, їм потрібно зберегти своє життя, адже вони набагато головніші, ніж будь-які забудови.

"Тому що це люди наші, громадяни України, тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе. Це абсолютно правильні кроки. Тому ми так просимо надати нам відповідні дозволи. Чи можна без цього зупинити Росію? На сьогодні це один із засобів — посилення України", — сказав український лідер.

Нагадаємо, 1 жовтня інтерактивна карта бойових дій в Україні Deepstate показала, що російські війська захопили Вугледар. Також про наближення військ до міста попереджав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Вже 2 жовтня у ЗСУ офіційно підтвердили вихід з Вугледару. В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ворог зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів українських військ.