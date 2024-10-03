ЗСУ відступили з Вугледару через відмову дозволу бити американською зброєю вглибину Росії

Руїни Вугледару після нищівних атак російських окупантів. Фото: Reuters

Падіння Вугледару, розташованого на вершині тактично важливого пагорба, навряд чи змінить хід війни України проти Росії. Але ця втрата підкреслює погіршення позиції Києва, частково внаслідок твердих "червоних ліній" Заходу, кажуть військові чиновники та аналітики.

Про це у своєму розгорнутому матеріалі повідомляє Associated Press.

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Що символізує відступ з Вугледару

Як зазначають у виданні, ЗСУ вивели підрозділи з Вугледара, щоб "захистити військовий персонал і техніку". Проте відступ з міста, яке трималось три роки, відображає відмову США надати Україні дозвіл на нанесення ударів по цілях у глибині території Росії, не даючи Києву знизити можливості Москви.

Адміністрація Байдена відмовляє Києву в застосуванні тактичних ракетних систем (ATACMS) для ударів по російських аеродромах та інших ключових цілях

Аналітики, яких опитало видання говорять, що домінування Росії в небі дозволяє їй розробляти та вдосконалювати руйнівні авіаційні бомби, на які Україна не має ефективної відповіді.

Нагадаємо, 1 жовтня інтерактивна карта бойових дій в Україні Deepstate показала, що російські війська захопили Вугледар. Також про наближення військ до міста попереджав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

А сьогодні у ЗСУ офіційно підтвердили вихід з Вугледару. В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ворог зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів українських військ.