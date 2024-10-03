ВСУ отступили из Угледара из-за отсутствия разрешения бить американским оружием вглубь России

Руины Угледара после сокрушительных атак российских окупантов. Фото: Reuters

Падение Угледара, расположенного на вершине тактически важного холма, вряд ли изменит ход войны против России. Но эта потеря подчеркивает ухудшение позиции Киева, отчасти в результате жестких "красных линий" Запада, говорят военные чиновники и аналитики.

Об этом в своем развернутом материале сообщает Associated Press.

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Как отмечают в издании, ВСУ вывели подразделения из Угледара, чтобы "защитить военный персонал и технику". Однако отступление из города, которое держалось три года, отражает отказ США предоставить Украине разрешение на нанесение ударов по целям в глубине территории России, не давая Киеву снизить возможности Москвы.

Администрация Байдена отказывает Киеву в применении тактических ракетных систем (ATACMS) для ударов по российским аэродромам и другим ключевым целям

Аналитики, опрошенные изданиями, говорят, что доминирование России в небе позволяет ей разрабатывать и совершенствовать разрушительные авиационные бомбы, на которые Украина не имеет эффективного ответа.

Напомним, 1 октября интерактивная карта боевых действий в Украине Deepstate показала, что российские войска захватили Угледар. Также о приближении войск к городу предупреждал глава Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

А сегодня в ВСУ официально подтвердили выход из Угледара. В ОСУВ "Хортица" сообщили, что враг сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, истощивших оборону подразделений украинских войск.