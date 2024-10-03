ВСУ отступили из Угледара из-за отсутствия разрешения бить американским оружием вглубь России

В AP видят отступление из Угледара следствием отказа Украине атаковать вглубь РФ
Падение Угледара, расположенного на вершине тактически важного холма, вряд ли изменит ход войны против России. Но эта потеря подчеркивает ухудшение позиции Киева, отчасти в результате жестких "красных линий" Запада, говорят военные чиновники и аналитики.
Об этом в своем развернутом материале сообщает Associated Press.
Что символизирует отступление из Угледара
Как отмечают в издании, ВСУ вывели подразделения из Угледара, чтобы "защитить военный персонал и технику". Однако отступление из города, которое держалось три года, отражает отказ США предоставить Украине разрешение на нанесение ударов по целям в глубине территории России, не давая Киеву снизить возможности Москвы.
Администрация Байдена отказывает Киеву в применении тактических ракетных систем (ATACMS) для ударов по российским аэродромам и другим ключевым целям
Аналитики, опрошенные изданиями, говорят, что доминирование России в небе позволяет ей разрабатывать и совершенствовать разрушительные авиационные бомбы, на которые Украина не имеет эффективного ответа.
Напомним, 1 октября интерактивная карта боевых действий в Украине Deepstate показала, что российские войска захватили Угледар. Также о приближении войск к городу предупреждал глава Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
А сегодня в ВСУ официально подтвердили выход из Угледара. В ОСУВ "Хортица" сообщили, что враг сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, истощивших оборону подразделений украинских войск.
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