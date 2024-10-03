Выход ВСУ из Угледара — Зеленский впервые прокомментировал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал выход Сил обороны из Угледара Донецкой области. По его словам, для сдерживания российского наступления требуется больше помощи Запада.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве в четверг, 3 октября.

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У главы государства спросили, как Украина планирует дальше сдерживать российское наступление в связи с выводом войск из Угледара.

"Мы достаточно настойчивы на использование дальнобойного оружия, без соответствующего оружия мы не можем остановить РФ, которая использует соответствующее оружие против нас, разрушает все", — ответил Зеленский.

По его словам, когда РФ разрушает позиции украинских воинов, им нужно сохранить свою жизнь, ведь они гораздо главнее, чем любые застройки.

"Потому что это люди наши, граждане Украины, поэтому очень правильно, что они отходят и могут сохранить себя. Это абсолютно правильные шаги. Поэтому мы так просим предоставить нам соответствующие разрешения. Можно ли без этого остановить Россию? На сегодня это одно из средств — усиление Украины", — сказал украинский лидер.

Напомним, 1 октября интерактивная карта боевых действий в Украине Deepstate показала, что российские войска захватили Угледар. Также о приближении войск к городу предупреждал глава Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Уже 2 октября в ВСУ официально подтвердили выход из Угледара. В ОСУВ "Хортица" сообщили, что враг сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, истощивших оборону подразделений украинских войск.