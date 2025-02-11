В ГУР показали кадри роботи спецпідрозділу "Шаманбат" по ворогу

Влучно б'ють по окупантах — в ГУР показали кадри роботи бійців
Українські захисники продовжують ліквідовувати російських військових та їхню техніку й озброєння на нашій землі. Так, воїни підрозділу спеціального призначення Головного управління розвідки показали кадри роботи на одному напрямків.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР у Telegram у вівторок, 11 лютого.
Знищення окупантів
На відео видно, як захисники знищують російських загарбників на нашій землі. Для цього вони використовують артилерію та безпілотники.
Воїни ведуть ближній вогонь проти окупантів зі стрілецької зброї та ліквідовують ворога снайперським вогнем. А після успішних ударів воїни зачищають місцевість від російської піхоти.
Зазначимо, що "Шаманбат" — підрозділ спеціального призначення ГУР, бійці якого відзначаються навичками в дайвінгу, парашутному спорті та альпінізмі. Члени батальйону мають бойовий досвід в Афганістані.
Нагадаємо, ЗСУ під час наступальних дій зайняли нові рубежі в Курській області РФ. У ДШВ показали відео роботи захисників.
Також нещодавно Сили оборони України завдали удару по підземному бункеру росіян в Орловській області. Внаслідок атаки там знищено понад 200 дронів-камікадзе.
Крім того, українські захисники знищили рідкісний ТОС-1А "Сонцепьок" на одному з напрямків фронту.
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