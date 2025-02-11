В ГУР показали кадри роботи спецпідрозділу "Шаманбат" по ворогу

Влучання в об'єкт окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських військових та їхню техніку й озброєння на нашій землі. Так, воїни підрозділу спеціального призначення Головного управління розвідки показали кадри роботи на одному напрямків.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР у Telegram у вівторок, 11 лютого.

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Знищення окупантів

На відео видно, як захисники знищують російських загарбників на нашій землі. Для цього вони використовують артилерію та безпілотники.

Удар по окупантах. Фото: скриншот з відео

Воїни ведуть ближній вогонь проти окупантів зі стрілецької зброї та ліквідовують ворога снайперським вогнем. А після успішних ударів воїни зачищають місцевість від російської піхоти.

Військові в окопах ворога. Фото: скриншот з відео

Зазначимо, що "Шаманбат" — підрозділ спеціального призначення ГУР, бійці якого відзначаються навичками в дайвінгу, парашутному спорті та альпінізмі. Члени батальйону мають бойовий досвід в Афганістані.

Нагадаємо, ЗСУ під час наступальних дій зайняли нові рубежі в Курській області РФ. У ДШВ показали відео роботи захисників.

Також нещодавно Сили оборони України завдали удару по підземному бункеру росіян в Орловській області. Внаслідок атаки там знищено понад 200 дронів-камікадзе.

Крім того, українські захисники знищили рідкісний ТОС-1А "Сонцепьок" на одному з напрямків фронту.