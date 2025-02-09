З'явилися супутникові фото удару ЗСУ по підземному бункеру РФ

Ракетний удар. Фото: Phuply

Українські OSINT-групи публікують супутникові знімки удару, який Сили оборони України завдали по підземному бункеру російських загарбників. Тоді було знищено понад 200 дронів-камікадзе типу "Shahed".

Таку інформацію оприлюднив Telegram-канал "Кіберборошно" у неділю, 9 лютого.

Читайте також:

Наслідки влучання по підземному бункеру росіян. Фото: Кіберборошно

Знищено 200 "шахедів"

Повідомляється, що удару було завдано по Орловської області. У мережі висловили припущення, що могли бути застосовані ракети Storm Shadow. Про це можуть свідчити кілька пробоїн у наземній споруді бункера.

Нагадаємо, Генштаб уже звітував про цей удар ЗСУ по бетонному сховищу, де зберігалися термобаричні бойові частини для дронів-камікадзе. Після влучання сталася вторинна детонація.

Звіт Генштабу про удар по підземному бункеру. Фото: скрнишот

Раніше ми писали, що російські загарбники посилили використання безпілотників для ударів по Україні. У ніч на 9 лютого було зафіксовано більше 150 "шахедів".

Крім того, ми писали, що українські військові знищили рідкісний ТОС-1А "Сонцепьок".