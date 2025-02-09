Обстріли шахедами — росіяни використовують більше дронів

Росія збільшила кількість "шахедів" для обстрілу України — РНБО
Російські військові посилили використання безпілотників для атак по Україні. У ніч на 9 лютого було зафіксовано більше 150 "шахедів".
Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram.
Росіяни посилюють обстріли дронами
"Вже 151 шахед цієї ночі був", — наголосив Коваленко.
Що відомо про останні російські обстріли "шахедами"
Нагадаємо, що в ніч на 9 лютого окупанти здійснили атаку на Україну 151 "шахедом" та іншими безпілотниками-імітаторами. Сили ППО збили 70 ворожих повітряних цілей.
Так, в ніч проти 9 лютого пролунали вибухи у Херсоні. Також у Луцьку було чутно звуки вибухів через ворожі дрони. А у Києві вночі працювало ППО по російських дронах.
У ніч на 8 лютого російські війська здійснила масовану атаку дронами територією України. 139 дронів-камікадзе типу "Shahed" та безпілотників-імітацій було випущено з територій Курської, Орловської, Брянської областей, а також з районів Міллерово та Шаталово.
А у ніч на 4 лютого ворожі дрони також вдарили по Києву. Пошкодження були зафіксовані на кількох цивільних об'єктах.
В ніч на 1 лютого у Харкові вранці пролунав потужний вибух. Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки атаки на регіон.
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