Обстріли шахедами — росіяни використовують більше дронів

''Шахед'' у небі. Фото ілюстративне: Aleksandr Gusev/Pacific Press через ZUMA Press Wire

Російські військові посилили використання безпілотників для атак по Україні. У ніч на 9 лютого було зафіксовано більше 150 "шахедів".

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

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"Вже 151 шахед цієї ночі був", — наголосив Коваленко.

Олександр Коваленка про російські "шахеди". Фото: скриншот

Що відомо про останні російські обстріли "шахедами"

Нагадаємо, що в ніч на 9 лютого окупанти здійснили атаку на Україну 151 "шахедом" та іншими безпілотниками-імітаторами. Сили ППО збили 70 ворожих повітряних цілей.

Так, в ніч проти 9 лютого пролунали вибухи у Херсоні. Також у Луцьку було чутно звуки вибухів через ворожі дрони. А у Києві вночі працювало ППО по російських дронах.

У ніч на 8 лютого російські війська здійснила масовану атаку дронами територією України. 139 дронів-камікадзе типу "Shahed" та безпілотників-імітацій було випущено з територій Курської, Орловської, Брянської областей, а також з районів Міллерово та Шаталово.

А у ніч на 4 лютого ворожі дрони також вдарили по Києву. Пошкодження були зафіксовані на кількох цивільних об'єктах.

В ніч на 1 лютого у Харкові вранці пролунав потужний вибух. Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки атаки на регіон.