Україна відбила атаку 139 ворожих БПЛА — що відомо

Росія запустила вночі 139 БпЛА — скільки дронів знешкодили ПС ЗСУ
У ніч на 8 лютого Росія здійснила масштабну атаку безпілотниками на Україну. Окупанти запустили 139 дронів-камікадзе типу "Shahed" та безпілотників-імітаторів із територій Курської, Орловської, Брянської областей, а також з районів Міллерово та Шаталово.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.
Скільки дронів вдалося збити ПС ЗСУ 8 лютого
ЗСУ ефективно відбили повітряний напад, залучивши авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ та інші сили протиповітряної оборони.
В результаті було знищено 67 ударних БПЛА, ще 71 дрон-імітатор втратив локацію та не зміг досягти цілей.
Де збивали дрони 8 лютого
Збиття зафіксовано у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.
Однак деякі безпілотники все ж спричинили пошкодження — на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Київщині.
Нагадаємо, у Сумах дрон-камікадзе врізався у житловий будинок.
Тим часом в Росії поскаржились на атаку дронів та вибухи поблизу НПЗ у двох областях.
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